台南鐵人三項半程賽 林威志封王、張婷婷衛冕

張婷婷於台南安平鐵人賽半程女子組衛冕。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台南安平全國鐵人三項錦標賽的半程賽，週六在觀夕平台點燃戰火，高雄中正高中3年級林威志潛力十足，挾著上週愛河鐵人賽贏得首座標準賽冠軍餘威，如今又挾58分45秒在半程賽封王；至於維格鐵人隊張婷婷則以1小時4分01秒完成女子組衛冕。

林威志是游泳選手出身，專長為400、1500公尺自由式，兩年前開始接觸鐵人賽，逐漸展現強大競爭力，去年他在此半程賽只得第4，如今更上層樓奪冠，關鍵在於「戰略成功」，林威志解釋：「壓軸路跑我最弱，但這次自由車許多人騎在一起拉不開，所以我採取守勢，保留體力放在跑步，總算一舉超越勁敵潘子易。」

張婷婷連霸後表示，游泳能緊咬原本領先的張綺文，其實很意外，「之前半程游泳我大概都輸她30秒左右，今天竟然只差一點！自由車我的目標是儘量不讓男子選手超越，上橋後就單飛沒再被追上。」只是這回沒姊姊張嘉家陪伴，張婷婷坦承壓力頗大，臨場也有點緊張，但明天標準賽張嘉家就趕來共襄盛舉，張婷婷說：「亞錦賽選拔我主攻半程賽，姊姊是要選標準賽，接下來就看她的，我會輕鬆比。」

這項南台灣鐵人盛事，由台南市府和全國鐵人三項運動協會共同主辦，已連3年在安平舉行，不僅是2017年度鐵人三項系列賽開幕戰，也是許多縣市全運會代表的選拔賽，以及明年印尼巨港亞洲鐵人三項錦標賽國手選拔賽之一，週日進行標準賽（51.5公里）及標準接力賽，幾乎台灣鐵人三項賽的精銳盡出，去年標準賽男、女前8強全都報名。

林威志於台南安平鐵人賽半程男子組奪冠。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

台南安平鐵人賽週六熱鬧登場。（中華民國鐵人三項運動協會提供）