台南鐵人三項明進行標準賽 各路菁英爭霸

全國鐵人三項錦標賽在台南開戰。（記者洪瑞琴翻攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南安平全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平觀夕平台點燃戰火，共1450人參賽，每個選將 「來勢洶洶」拚高下，由來自高雄的林威志，以58分45秒勇奪男子半程賽冠軍，女子半程鐵人賽由維格鐵人隊張婷婷以1小時4分01秒連霸。

全國鐵人三項錦標賽在台南開戰。（記者洪瑞琴攝）

台南市政府和中華民國鐵人三項運動協會共同舉辦比賽，已連續3年在安平舉行，不僅是2017年度鐵人三項系列賽開幕戰，也是許多縣市全國運動會代表選拔賽，和明年印尼巨港亞洲鐵人三項錦標賽國手選拔賽之一。

今天先舉行鐵人兩項（30公里）、半程鐵人賽（25.75公里）及半程接力賽。87年次的林威志，繼上週在愛河鐵人賽拿到首座標準鐵人賽冠軍後，以58分45秒在男子半程賽封王，鐵人兩項男子組冠軍江立堯，1小時07分41秒，女子組王文君以1小時23分44秒封后。

女子組方面，張婷婷連霸後表示，今天沒有姐姐張嘉家陪，壓力挺大有些緊張。對於明天的標準賽，張婷婷說，亞錦賽選拔她選半程賽，姐姐要選標準賽，「所以明天就看姐姐的，我會輕鬆比。」

明日進行標準賽（51.5公里）及標準接力賽，參賽選手當中，幾乎集合所有台灣鐵人三項賽的菁英，去年標準賽的男、女前8強全都報名參賽。

南市體育處表示，為了吸引更多運動好手來台南參賽，還增加鐵人兩項賽，大家踴躍到場為鐵人們加油，也歡迎各地鐵人盡情領略台南風情文化。