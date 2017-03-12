WBC美、多大戰 E組8強開打 今日賽事預告與轉播

本屆經典賽陣容最華麗，也是奪冠呼聲最高的美國和多明尼加，今早在馬林魚球場硬碰硬，藍鳥重砲手包提斯塔有機會和隊友、同時也是美國隊先發投手的史卓曼對決，美國昨天打線熄火，在延長賽才靠金鶯明星外野手瓊斯再見安打贏球，面對多明尼加派出沃奎茲先發，今天試圖找回打線火力。

昨日拉丁美洲棒球強權波多黎各首戰，打線砲口對準委內瑞拉火力全開，提早在7局以11:0向對手說再見，今天與上屆經典賽擊敗美國的墨西哥對戰，雖然前一場遭逆轉但實力仍不容小覷，面對強打A.岡薩雷茲，波國要小心應付。

NBA西部龍頭勇士苦吞2連敗，今日對戰同樣確定晉級季後賽的強敵馬刺，在少了杜蘭特後能否出征成功？爵士帶著4連勝氣勢作客雷霆，魏斯布魯克將挺身而出捍衛主場，中斷爵士4連勝氣燄，最終誰能勝出？請鎖定自由體育頻道。

經典賽

07:30 美國 VS. 多明尼加（ELEVEN）

10:30 波多黎各 VS. 墨西哥（ELEVEN SPORTS）

11:00 古巴 VS. 以色列（公視3台）

18:00 日本 VS. 荷蘭（公視3台）

日職熱身賽

12:00 歐力士 VS. 西武（FOX體育）

NBA

09:30 勇士 VS. 馬刺（緯來體育）

12:00 D-LIVE 爵士 VS. 雷霆（緯來體育）

SBL

17:00 璞園 VS. 達欣（緯來體育、愛爾達育樂）

19:00 台啤 VS. 裕隆（緯來體育、愛爾達育樂）

UBA

13:00 明道 VS. 健行（FOX體育2台、FOX體育3台）

14:45 義守 VS. 中科（FOX體育2台、FOX體育3台）

16:00 輔仁 VS. 北市（FOX體育2台、FOX體育3台）

18:15 醒吾 VS. 台科（FOX體育2台、FOX體育3台）