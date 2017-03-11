經典賽》網友發起解散棒協活動 號召球迷318上街

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在經典賽分組預賽吞下3連敗，下屆將從資格賽打起，這樣的結果引發國人不滿，將矛頭指向負責組訓的中華民國棒球協會，並有網友在臉書發起「無限期支持棒協解散改組！」的活動，號召球迷3月18日包圍棒協。

網友自主發起「無限期支持棒協解散改組」活動，短短三天就吸引4.8萬參加，也有6.2萬人對於活動有興趣。活動主旨寫道：「長期主導台灣國際賽事的棒協，絕對是台灣國際賽長期積弱不振的原因。自己的國球自己救，球迷的聲音需要被聽見，我們不要再吃鍋貼，誰跟你相忍為國。永遠只有檢討聲浪，沒有具體作為，讓體育回歸體育，讓棒球回歸熱血，政治利益追逐戰請滾邊站！站出來吧大家！」

活動所提出的訴求有：棒協現有組織包括理監事全面辭職負責，所有政治人物全面退出棒協，並立專法禁止政治人物再入仿效日本JBMC，修法將下列對象納入理監事代表棒協財務全面透明化。

活動預計18日下午到棒協集合，再以徒步前進體育署向官方代表遞出陳情書，路權申請要在下禮拜一才能確認。

網友在臉書號召球迷解散棒協。（圖擷自臉書）

