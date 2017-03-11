網球》珠海挑戰賽攻頂失利 易楚寰屈居雙打亞軍
2017/03/11 17:00
易楚寰。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金5萬美元（約155萬台幣）加住宿招待的珠海男網挑戰賽，「小寶」易楚寰／南非羅拉夫瑟（Ruan Roelofse）聯手殺進雙打決賽，可惜下午苦戰2盤，仍以3：6、6：7（4：7）不敵地主中國第3種子公茂鑫／張擇，左手拍「小寶」今年首場挑戰賽等級的男雙冠軍戰受挫，抱憾屈居亞軍。
易楚寰目前世界男雙排名124，也是「寶島男雙一哥」，他與南非搭檔面對東道主勁敵攻頂失利，開賽出現多達6個被破發點，雖然只在第2局被破，卻始終無法回破，首盤拱手讓人。
次盤「台非聯軍」重整旗鼓，與坐擁絕對地主優勢的「公張配」一路互保拉鋸，可惜「小寶」組合在6：6進入搶7後失誤偏高，差距很快被對方人馬拉開，即使一度從2：6躲過2個賽末點，最終仍未能追平，「小寶」今年首座挑戰賽金盃還得再加油。
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