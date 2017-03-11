經典賽》熟悉日本打者 荷蘭複賽可能推王牌范登赫克

荷蘭隊王牌投手范登赫克。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕明天將展開經典賽第二輪的賽事，由B組第一的日本武士隊與A組第二的荷蘭交手，日本隊預測荷蘭將推出效力日職軟銀的王牌投手范登赫克（Rick van den Hurk），荷蘭隊陣中有5名大聯盟選手，還有日職養樂多重砲手巴倫汀（Wladimir Balentien），投打實力堅強，不容小覷。

31歲的范登赫克近2年效力日職軟銀，合計繳出16勝3敗、防禦率3.18的佳績，去年更創下跨季14連勝，打破由堀内恒夫與郭泰源共同保持的初登板連勝紀錄。

范登赫克相當熟悉日本打者，而且他預賽面對南韓先發先發4局無失分，僅用了62球，休息4天後再度登板不無可能。日本隊監督小久保裕紀表示，已經有心理準備了，而荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）不願提前透露，僅說會盡全力戰勝日本。