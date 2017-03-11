鐵人三項》辣媽隊超夯 魏華萱率美女當立牌
2017/03/11 17:44
旅遊節目主持人魏華萱（中）、邱怡萍（右）、黃瀕慧（左）組軍參與台南鐵人賽半程接力。（中華民國鐵人三項運動協會提供）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕前美女主播、現轉戰旅遊節目主持人的「魏小猴」魏華萱，週六台南安平全國鐵人三項錦標賽與邱怡萍、黃瀕慧等好友合組「辣媽隊」，順利完成半程接力賽，「其實我比較喜歡113半程超鐵！」人氣超旺的她頗受歡迎，還應許多選手粉絲要求合影留念，自嘲快變成場邊「人形立牌」。
擔任公視「真情旅歷」、MOD「向左走向右走」等節目主持人的魏華萱，平常熱愛運動，這次特地報名鐵人接力賽，完成後還得意嗆聲，其實113公里的半程超鐵才是最愛，「我本來就是長距離的，標準賽強度大、拚太兇了啦。」甚至有次「魏小猴」為了省下穿襪子時間，游完泳上岸直接騎車和跑步，腳ㄚ子因為沒穿襪子而磨出水泡還流血，簡直痛到不行。
「魏小猴」進一步解釋，113公里的半程超鐵雖然距離很長，卻擁有更多時間來進行，「算是自我考驗，至少比較悠閒，到轉換區時可以輕鬆換裝，還能開心補防曬，就完賽時間不夠漂亮，兩次都要8小時左右，「重點是安心完成，所以我下個目標是訂在7小時 50分。」
旅遊節目主持人魏華萱（中）、邱怡萍（右）、黃瀕慧（左）組軍參與台南鐵人賽半程接力。（中華民國鐵人三項運動協會提供）
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