經典賽》美、多王者交鋒 史卓曼對決沃奎茲
2017/03/11 18:26
包提斯塔首戰轟出3分砲。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽被評估戰力最強的美國和多明尼加將在明早碰頭，兩隊在此役前分別對哥倫比亞與加拿大取得1勝，勝出隊伍將率先奪得C組第2勝，晉級情勢占上風。
對於星光熠熠的兩隊，美國將派出去年在藍鳥球季拿下9勝10敗、防禦率4.37的史卓曼（Marcus Stroman）擔綱先發；多國則是由王建民前隊友沃奎茲（Edinson Volquez）率先登板，上季在皇家拿下10勝11敗、防禦率5.37。
打線部分一字排開，美、多可以湊出超過10位去年在大聯盟超過20轟的重砲，目前多明尼加已有卡斯提歐（Welington Castillo）和包提斯塔（Jose Bautista）率先開轟，至於將和藍鳥隊友上演對決戲碼，包提斯塔表示目的就是擊敗他。
相關新聞
- MLB》教士捕手超狂！ 熱身賽四度登板0安0失分（影音）
- MLB》李振昌登板解決兩名打者 持續無失分
- 經典賽》戰美國將強碰隊友 包提斯塔：有點尷尬
- 經典賽》南韓遭淘汰虧大了 下一屆續辦可能性極低
- 棒球》桃猿前洋投分享棒協新聞 網友打趣「懂台灣內鬥？」
推薦新聞
-
SBL季後賽Live》呂政儒獨拿6分 裕隆台啤首節平手2017/03/11 19:49
-
SBL季後賽》蘇翊傑關鍵抄截 達欣險勝璞園2017/03/11 19:20
-
經典賽》美、多王者交鋒 史卓曼對決沃奎茲2017/03/11 18:26
-
鐵人三項》辣媽隊超夯 魏華萱率美女當立牌2017/03/11 17:44
-
經典賽》熟悉日本打者 荷蘭複賽可能推王牌范登赫克2017/03/11 17:29