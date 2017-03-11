經典賽》美、多王者交鋒 史卓曼對決沃奎茲

包提斯塔首戰轟出3分砲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽被評估戰力最強的美國和多明尼加將在明早碰頭，兩隊在此役前分別對哥倫比亞與加拿大取得1勝，勝出隊伍將率先奪得C組第2勝，晉級情勢占上風。

對於星光熠熠的兩隊，美國將派出去年在藍鳥球季拿下9勝10敗、防禦率4.37的史卓曼（Marcus Stroman）擔綱先發；多國則是由王建民前隊友沃奎茲（Edinson Volquez）率先登板，上季在皇家拿下10勝11敗、防禦率5.37。

打線部分一字排開，美、多可以湊出超過10位去年在大聯盟超過20轟的重砲，目前多明尼加已有卡斯提歐（Welington Castillo）和包提斯塔（Jose Bautista）率先開轟，至於將和藍鳥隊友上演對決戲碼，包提斯塔表示目的就是擊敗他。