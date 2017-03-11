NBA》失誤創新高 大鬍子不氣餒：我會繼續傳！

哈登今率火箭大勝公牛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭當家球星哈登（James Harden）本季改打控球後衛，場均11.2次助攻創下生涯新高，不過5.8次失誤也是生涯最差，但哈登並不氣餒「我會繼續傳。」

哈登今年球季從控球後衛出發，繳出場均28.9分11.2助攻及7.9籃板MVP等級數據，其中11.2次助攻更比上季的7.5次有大幅提升，不過哈登並不因此自滿，「這是我打控衛的第一年，我會持續努力，打出更加全面的表現。」

擁有火箭大部份球權，哈登的失誤數也飆升，不過哈登並不沮喪，「我仍在適應控衛的角色，僅管失誤比之前多了一些，我還是會繼續傳，讓更多隊友參與比賽。」哈登今年場均出現5.8次失誤為生涯最差。