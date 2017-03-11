經典賽》上季投太多 道奇救援王不打荷蘭隊

簡森。（資料照，美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕荷蘭隊在預賽以2勝1敗的成績，晉級經典賽第二輪賽事，首戰將面對日本隊。道奇當家終結者簡森（Kenley Jansen）原本在荷蘭的替換名單內，他近日接受媒體訪問時，表態不會打經典賽。

簡森上季投出47次救援成功，在國聯排名第2，每局被上壘率0.67、被打擊率1成50都是大聯盟第一，自責分率更只有1.83，簡森也獲得2016年的國聯最佳後援投手獎。他季後也與道奇簽下5年8000萬美元（約新台幣25億6856萬元）的大約。

《洛杉磯時報》報導，簡森表示，「我還沒準備好。我不會去打（經典賽）。」簡森上季在例行賽投了68.2局，加上季後賽11.2局，去年總投球局數超過80局，比起2015年近56局的總投球局數還多。簡森說，他今年想放鬆一下，不想衝太快。

簡森曾在2009年打過經典賽，他當時還擔任捕手，之後在2010年以投手之姿登上大聯盟。

簡森（右）在2009年代表荷蘭打經典賽時，還是擔任捕手。（資料照，法新社）