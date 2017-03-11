MLB》癌細胞復發須化療 洛磯勝投王暫時回不來
2017/03/11 18:28
貝提斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洛磯投手貝提斯（Chad Bettis）去年11月被診斷患有睪丸癌，雖然馬上動手術切除一顆睪丸，就在以為完全康復之時，近日檢查卻發現癌細胞擴散，近期將進行化療。
貝提斯表示，上禮拜例行檢查時淋巴結出現發炎，在更進一步分析發現睪丸癌有擴散的跡象，不得不盡早接受化療。
意外的打擊，貝提斯坦承相當心裡相當不好受，但也只能勇敢去面對，所幸睪丸癌治癒率高達9成，戰勝癌症後，他也盼望能盡快重返大聯盟投手丘。
27歲的貝提斯，2010年選秀第二輪被洛磯選中，但2012年因為肩傷報銷，直到2013年才展開大聯盟第一個球季。去年32場先發，拿下14勝8敗，勝投在隊上排名第一，防禦率4.79。
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