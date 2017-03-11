經典賽》林琨笙本屆表現不俗 催淚發文感動球迷

林琨笙（右）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽多次演出盜壘阻殺的台灣隊捕手，也是去年義大犀牛（現為富邦悍將）奪冠班底的林琨笙，對荷蘭、南韓出賽總計7打數貢獻4支安打、另外選到1次保送沒吞下任何三振，在對韓一戰還跑回3分，總計打擊率5成71成績相當亮眼。他今天清晨在臉書粉絲頁發文感動球迷。

對於台灣隊最終成績不理想，林琨笙表示大家都非常努力，很想帶台灣球迷前進東京，甚至是洛杉磯打總決賽，背負著壓力、希望和受傷的風險，原因就只是不想有遺憾，雖然結果不如預期，但就讓這一切留在韓國，重新檢討改進。

「期盼這次的不完美能讓台灣棒球更上層樓，球員和球迷都不想被逆轉吃鍋貼。」林琨笙表示，而國家隊老將一一卸下戰袍，這也表示世代交替，隊員們犧牲陪家人的時間貢獻給國家，對此他很感謝，也不後悔加入這次的台灣隊。

文章一發便吸引許多球迷前來流言，「寫這麼多感人的話是想逼哭誰啦」「雖然不完美但你們讓我感動」「這文筆看了好感動好想哭」「文章有感性有理性」等等，網友也在底下幫林琨笙加油喊話，甚至肯定他的表現不輸大聯盟，也期待在新的球季能幫球隊連霸。

林琨笙對韓之戰擊出斷棒安打。（資料照，美聯社）