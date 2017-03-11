經典賽》國家隊公司化 棒協準備提案

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華棒協秘書長林宗成表示，預訂下週召開經典賽檢討會，針對備戰2020年東京奧運，棒協將向體育署提案，仿效日本將國家隊公司化，計劃最快4月提出。

林宗成指出，郭泰源這次抱病帶領國家隊，返台後先讓他休息幾天，經典賽檢討會預定下週五（17日）舉行，結果立刻呈報體育署，接著開始備戰2020年奧運，希望能按郭總建議，盡早產生下任總教練。

林宗成表示，棒協與中職都曾提出國家隊公司化的想法，但一直沒有進一步發展，棒協將率先提案，「如果中職、體育署都提出版本，可以一起討論，這也表示，大家都認同，公司化是國家隊的發展方向。」他說。

中華棒協秘書長林宗成。（資料照，記者簡榮豐攝）