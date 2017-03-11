SBL季後賽Live》呂政儒獨拿6分 裕隆台啤首節平手

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 15 15 台啤 15 15

第一節

兩隊開局戰況互相拉鋸，裕隆呂政儒則一人就飆進2顆三分彈，獨拿6分，助隊取得領先。蔣淯安率隊追分，首節以15：15戰成平手。