SBL季後賽Live》呂政儒獨拿6分 裕隆台啤首節平手
2017/03/11 19:49
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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裕隆
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15
|15
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台啤
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15
|15
第一節
兩隊開局戰況互相拉鋸，裕隆呂政儒則一人就飆進2顆三分彈，獨拿6分，助隊取得領先。蔣淯安率隊追分，首節以15：15戰成平手。
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