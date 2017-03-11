中職》富邦3/25開幕戰門票熱賣 今開賣就破萬張
2017/03/11 19:18
〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今（11日）開賣上半季主場預售票，截至下午6點為止，3月25日的隊史開幕首戰門票就售出破萬張，其中內野門票更是全部賣完。球團更宣布，888元套票區在開賣不到10分鐘，就銷售一空。
義大犀牛去年奪下總冠軍，富邦接手後，擁有今年中職28年的開幕戰主場權利，球團也選定新莊球場做為首戰場地，對手則為中信兄弟。結果今天中午12點半開賣上半季主場預售票後，325開幕戰就造成搶購，內野只剩下部分高鐵85折的活動套票，外野門票則剩下約1千張，新莊滿場則為1萬2500人。
富邦開幕戰先發投手也已確定羅力，他是去年中職勝投王、防禦率王和最佳10人投手，而富邦和中信兄弟對決，也形成另類「金控大戰」，更是精彩可期。
此外，富邦在隊史首戰也有好禮要送給球迷，推出典藏版首戰紀念金屬徽章送給進球場迷，購買888套票應援專區的球迷，還可獲得「INAUGURAL GAME」首戰紀念T-shirt乙件，而次日（3/26）憑票入場即可兌換隊徽金屬徽章乙枚。
富邦洋投羅力。（資料照，高雄市政府體育處提供）
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