經典賽愛國球迷簽注「輸到脫褲」

台灣隊預賽3戰全敗。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕世界棒球經典賽分組複賽，台灣隊連輸三場，球迷失望透頂，網路簽注今結算，愛國球迷輸多贏少，直說「面子裡子都輸到脫褲子」。

經典賽分組複賽台灣首場迎戰以色列，賭盤開出台灣隊讓1分，愛國球迷都相當捧場，幾乎一面倒壓注台灣隊，結果卻以懸殊差距敗陣，球迷荷包大失血，苦笑「面子裡子都輸了了」。

第二場台荷之戰，由於荷蘭之前5：0完封韓國，台灣則是慘輸以色列高達8分，台灣隊因而被看衰，開出荷蘭贏4分拿9成彩金賭盤，亦即莊家評估荷蘭贏台灣隊3分以上。

面對這個賭盤，不少球迷心存觀望，但部分愛國球迷不信邪，認為台灣隊實力和荷蘭相當，仍大多選擇押注台灣隊，只是下注量遠不及第一場，結果塵戰9局，台灣以1分之差飲恨，雖然台灣輸球讓球迷傷心，但這回起碼「輸了面子贏了裡子」。

台韓賽賭盤開出韓國讓2分可以拿8成彩金，意謂著韓國可以贏台灣1分以上，這個賭盤讓愛國球迷心情再度糾葛，因為要押注韓國心有未甘，押台灣則恐怕重蹈覆轍。

天人交戰後，部分愛國球迷選擇押韓國，理由不是贏裡子就是贏面子，也就是萬一韓國贏兩分以上，雖然面子掛不住，但是銀子入袋，心情平衡一些。

台韓戰高潮迭起，前兩局就被攻下6分，簽注韓國隊者心疼台灣球員之餘，已準備要贏錢了，沒想到台灣隊急起直追，在第7局追成8比8，讓押台灣球迷重燃希望，沒想到延長賽被攻下3分，荷包再度大傷，押注韓國者則是「輸面子贏裡子」。

經典賽網路下注今天結算，據了解，愛國球迷大多慘輸，少部分打平，贏錢者寥寥無幾，整體而言，下場和連敗三場的台灣隊一樣淒涼。