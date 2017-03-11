高球》橫濱輪胎女子高球賽第2回合 台將姚宣榆暫列24名
2017/03/11 20:09
姚宣榆。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽橫濱輪胎女子高球賽今天進行第2回合，在強風吹拂下，戰況起伏很大，日本選手青木瀨令奈領先地位失而復得，她以兩回合總計138桿，仍居首席。台灣女將以姚宣榆並列24較佳。
姚宣榆今天原本維持穩定推進，前17洞雖只有兩個博蒂、1個柏忌，當時排在第10名上下，可惜最後1洞失手打出雙柏忌，成績由紅翻黑，73桿完賽，總計144桿下滑至並列24名。
盧曉晴這回合則是博蒂、柏忌各打1個，繳出72桿，她的推桿數仍和昨天一樣33推，目前總計145桿，並列32名，今天將在決賽中努力推進。148桿的蔡佩穎和151桿的劉依貞，都未能跨過146桿的晉級線。
領先位置之爭，南韓金荷娜在比賽中段，從第10洞起連抓3鳥，一度衝上領先。青木瀨令奈則因為前11洞沒有進帳，還吞了兩個柏忌，排名下滑。
但青木令奈及時回穩，第12和15洞抓下小鳥，金荷娜最後6洞吞了3個柏忌，使得青木瀨令奈又搶回首席，目前她以1桿之差的138桿，領先金荷娜、大山志保和藤崎莉步，明天將全力拚搶生涯首冠。
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