SBL》籃球職業化？ 恐必須砍掉重練
2017/03/11 20:25
圖為達欣與璞園的比賽。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕新任體育署長林德福日前表態要全力推動SBL籃球職業化，但裕隆和達欣今天皆表態，若成立職業聯盟，兩隊皆不參加，會和籃協站在同一陣線，繼續在甲組籃球努力。
裕隆、達欣不支持職業化，台灣銀行、台灣啤酒和金門酒廠三隊皆是半民營企業，轉型為職業球隊幾乎不可能，僅剩下富邦勇士和璞園兩隊也難成氣候，職業化唯一可能就是找尋大企業投入，另組新球隊、聯盟。
丁守中認為現行籃壇體制，唯有和中國CBA合作較實際，他提出兩岸交流計畫，未來SBL冠、亞軍球隊，加入CBA打季後賽，丁守中說，「中國有八億人口，台灣球隊在中國亮相，對於母企業有很大的誘因，才願意投入更多的資金，但兩岸政治則是體育活動最大的障礙。」
籃協理事長丁守中。（記者林正堃攝）
相關新聞
- SBL季後賽》蘇翊傑關鍵抄截 達欣險勝璞園
- SBL》背水一戰1分差輸球 勇士季後賽遭璞園淘汰
- SBL》璞園季後賽硬起來 力求三連勝晉級
- SBL》富邦明背水一戰 全隊觀看檢討影片達1.5小時
- SBL季後賽》「團隊魂」扳倒勇士 璞園聽牌
推薦新聞
-
SBL季後賽》裕隆下三分暴雨退台啤 系列賽首戰告捷2017/03/11 21:15
-
SBL季後賽》蘇翊傑關鍵抄截 達欣險勝璞園2017/03/11 19:20
-
經典賽》國家隊公司化 棒協準備提案2017/03/11 18:38
-
MLB》癌細胞復發須化療 洛磯勝投王暫時回不來2017/03/11 18:28
-
經典賽》美、多王者交鋒 史卓曼對決沃奎茲2017/03/11 18:26