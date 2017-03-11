SBL》籃球職業化？ 恐必須砍掉重練

圖為達欣與璞園的比賽。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新任體育署長林德福日前表態要全力推動SBL籃球職業化，但裕隆和達欣今天皆表態，若成立職業聯盟，兩隊皆不參加，會和籃協站在同一陣線，繼續在甲組籃球努力。

裕隆、達欣不支持職業化，台灣銀行、台灣啤酒和金門酒廠三隊皆是半民營企業，轉型為職業球隊幾乎不可能，僅剩下富邦勇士和璞園兩隊也難成氣候，職業化唯一可能就是找尋大企業投入，另組新球隊、聯盟。

丁守中認為現行籃壇體制，唯有和中國CBA合作較實際，他提出兩岸交流計畫，未來SBL冠、亞軍球隊，加入CBA打季後賽，丁守中說，「中國有八億人口，台灣球隊在中國亮相，對於母企業有很大的誘因，才願意投入更多的資金，但兩岸政治則是體育活動最大的障礙。」

籃協理事長丁守中。（記者林正堃攝）