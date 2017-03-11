SBL季後賽》裕隆下三分暴雨退台啤 系列賽首戰告捷
2017/03/11 21:15
裕隆洋將賀夫。（記者林正堃攝）
〔記者張浩群／綜合報導〕SBL四強戰今天於板橋體育館點燃戰火，例行賽第二的裕隆今對上第三的台啤，裕隆全場投進13顆三分球，呂政儒個人就投進6顆攻下21分，洋將賀夫也挹注22分9籃板，裕隆終場以68：61擊敗台啤，拿下系列賽首勝。
兩隊上半場戰況激烈，台啤靠著蔣淯安的穿針引線下以30：29一分領先裕隆，上半場攻下11分的裕隆神射呂政儒，下半場三分手感依舊火燙，帶動一波裕隆三分浪潮，隨後陳世念、胡凱翔、賀夫也各飆進一顆，單節灌進7顆，裕隆打出一波11：2的攻勢，一度差距拉開至雙位數差距。
裕隆帶著9分領先進入末節，台啤企圖力挽狂瀾，但最終反撲未果，裕隆以68：61拿下系列賽首勝。
賀夫攻下全場最高的22分，另有9籃板5助攻、2抄截和5阻攻的全能表現，呂政儒三分球12投6中貢獻21分，台啤以李恩的14分、21籃板最佳。
裕隆呂政儒。（記者林正堃攝）
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