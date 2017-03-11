NBA》熱火谷底反彈 魏德大讚前主帥史波斯查

魏德。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕告別季初低潮的熱火，目前排名東部第9，有機會一拚季後賽資格，前當家球星魏德（Dwyane Wade）除了大方稱讚熱火球員，也讚揚前主帥史波斯查（Erik Spoelstra）「他證明了自己出色的執教能力。」

熱火季初表現不佳，僅有11勝30敗，不過進入球季中後段，球員表現持續加溫，除了締造本季聯盟最長的13連勝，近10場賽事僅吞下3敗。

前當家球星魏德除了大方給予小老弟們稱讚，「他們不斷在贏球，這樣的表現太令人難以置信了。」更讚揚前教頭史波斯查「贏球並不是件容易的事，不過他與他的教練團證明了他們出色的執教能力。」

熱火目前以31勝34敗與苦吞4連敗的公牛並列東部第9，與老8公鹿僅有0.5場勝差，隨著季後賽逼近，戰況將更加白熱化。

熱火總教練史波斯查。（資料照，法新社）