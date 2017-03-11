經典賽》坐鎮休息室有功 吉祥物升等坐客艙

吉祥物（中）與空服員。（取自Israel Baseball - World Baseball Classic臉書）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽以色列首輪3連勝晉級，昨天球隊已抵達東京準備8強賽事，而隊上吉祥物「（好人）Mensch on a Bench」這次終於能和球員一樣有自己的專屬座位，不必再掛牌托運。

吉祥物的主人是以色列內野手戴克（Cody Decker），去年打資格賽就曾帶它出現，隨著球隊拿下預賽分組第一，吉祥物的待遇也跟著升級，不只一同和球員搭上大聯盟安排的包機前往下個城市，這回還能坐進客艙，戴克還在個人推特開玩笑表示：「Mensch很享受它的旅途。」比起以色列球星，吉祥物的出現更受空服員喜愛，也紛紛上前合照。

The mensch enjoyed his flight to Tokyo. Time to pick up where we left off in Seoul!@WBCBaseball #TeamIsrael pic.twitter.com/JJTZmo2i2U — Cody Decker （@Decker6） 2017年3月10日

事實上以色列也擁有自己的航空公司，號稱是全世界最安全，不只停機坪有武裝警力隨時戒備，地勤和機組員皆須服過3年以上兵役，公司機隊更是全世界唯一配備反飛彈系統的國籍航空。

以色列明天上午11點將迎接複賽首戰，派出大聯盟累積124勝的馬奇斯（Jason Marquis）先發，古巴則是由安坦薩（Noelvis Entenza）率先登板。

以色列航空B777-200客機。（取自INFINITE FLIGHT）