經典賽》坐鎮休息室有功 吉祥物升等坐客艙

吉祥物(中)與空服員。(取自Israel Baseball - World Baseball Classic臉書)

〔體育中心/綜合報導〕本屆經典賽以色列首輪3連勝晉級,昨天球隊已抵達東京準備8強賽事,而隊上吉祥物「(好人)Mensch on a Bench」這次終於能和球員一樣有自己的專屬座位,不必再掛牌托運。

吉祥物的主人是以色列內野手戴克(Cody Decker),去年打資格賽就曾帶它出現,隨著球隊拿下預賽分組第一,吉祥物的待遇也跟著升級,不只一同和球員搭上大聯盟安排的包機前往下個城市,這回還能坐進客艙,戴克還在個人推特開玩笑表示:「Mensch很享受它的旅途。」比起以色列球星,吉祥物的出現更受空服員喜愛,也紛紛上前合照。

The mensch enjoyed his flight to Tokyo. Time to pick up where we left off in Seoul!@WBCBaseball #TeamIsrael pic.twitter.com/JJTZmo2i2U