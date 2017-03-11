SBL》年度最佳洋將 「印度姚明」布拉獲肯定

達欣洋將布拉。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕身高226公分、體重163公斤的達欣洋將「印度姚明」布拉（Sim Bhullar）拿下本年度最佳洋將的殊榮，他獲獎後也笑說：「很多人說我太慢和太棒，能獲得年度最佳洋將的肯定，是他的榮幸，非常開心。」

布拉本季場均繳出20.5分、15.6籃板、2.7阻攻的成績，帶領達欣重返例行賽龍頭，布拉也感謝隊友、教練和球團給他很好的機會，得獎後自己也不會因此自滿，希望自己能幫助球隊奪下SBL總冠軍。