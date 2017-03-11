羽球》周天成三局不敵李宗偉 全英四強寫下本土最佳

周天成全英公開賽四強戰不敵李宗偉。（資料照，記者林正堃攝）



〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇一哥周天成今天在全英公開賽四強戰，遭遇當今球王李宗偉，小天先盛後衰，終場以21：10、14：21、9：21吞敗，止步四強，但已改寫台灣本土男單於全英賽最佳紀錄。

球王李宗偉年初在大馬國家隊球館滑倒，造成左膝內側韌帶扭傷，原本可能缺席全英公開賽，他展現超強韌性，重返賽場，但左膝包著層層繃帶保護。

周天成開局克服0：3落後，逼出李宗偉多次發生掛網與出界失誤，一度以7：4超前，小天也激動地振臂替自己加油，首次技術暫停前取得11：6領先，後半段小天靠著高水準防守，抓住李宗偉球路，對方失誤偏高，小天首局以21：10拿下。

這僅僅是周天成與李宗偉六度交手以來，小天贏得的第二局，上次在李宗偉手中拿下一局是2015年中國超級賽。

次局換邊後，周天成也出現回球出界，放網前小球屢屢失利，小天居3：7落後，隨後他擊出兩個致勝球止血，李宗偉也做出反擊，小天前半段6：11苦追，李宗偉一波5：0拉開比數，小天沒有放棄，化解兩個賽末點，才以14：21讓對方扳平。

決勝局一開始，李宗偉強勢進攻，小天回敬一顆殺球，線審判出界，提出挑戰失敗，小天開局0：2落後，接下來追成2：3時，小天懷疑對手壓線球出界，提出挑戰成功。

李宗偉不愧為球王，一波5：0攻勢，前半段取得11：6超前，李宗偉趁勝追擊，戰力比前兩局更猛烈，最終以21：9拿下比賽，他賽後高舉雙臂慶祝，最後跟周天成握手時也口頭勉勵他，展現球王風範。