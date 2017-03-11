羽球》戴資穎逆轉勝晉全英冠軍戰 台將史上第一人
2017/03/11 22:20
戴資穎生涯首度挺進全英決賽。（BadmintonPhoto提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在全英公開賽四強戰，以11：21、21：14、21：14逆轉南韓宿敵成池鉉，生涯首度挺進全英決賽，小戴成為台灣第一人，明天將與泰國女將依瑟儂爭冠。
面對世界第三的南韓女將成池鉉，兩人過去交手19次，最近一次是去年底於超級系列賽年終賽，小戴直落二拍下對手，對戰取得10勝9負。
戴資穎今天與周天成幾乎同一時間出賽，小戴首局熱機慢，讓對手以21：11先馳得點，次局兩人換邊後，小戴逐漸恢復手感，繳出21：14把戰線逼進決勝局。
決勝局戴資穎以4：0強勢開局，頻頻擊出致勝球，前半段取得11：7領先，成池鉉頑強抵抗，追到12：17落後，戴資穎身為球后，技高一籌，率先拚出賽末點，她以擅長的隱藏性出手，回擊一記致勝球，拿下比賽。
戴資穎闖進頂級超級賽全英公開賽冠軍戰。（BadmintonPhoto提供）
戴資穎闖進頂級超級賽全英公開賽冠軍戰。（BadmintonPhoto提供）
戴資穎。（BadmintonPhoto提供）
戴資穎成為台將第一人闖進全英決賽。（BadmintonPhoto提供）
世界球后戴資穎挺進決賽（BadmintonPhoto提供）
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