經典賽》南韓隊表現令球迷不滿 韓媒形容「慘事」
2017/03/11 23:14
南韓隊在本屆經典賽失利。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕南韓在經典賽失利，連續兩年無緣次輪，韓國媒體大肆批評，國家隊根本沒有做好準備，包含曾把台灣隊視為戰力最弱，結果南韓隊還差點翻船。該報更以「慘事」形容南韓隊在2017經典賽的表現。
《中央日報》批評，南韓先後敗給以色列、南韓，面對被評價是A組戰力最低的台灣隊，南韓投手群包含梁玹種、沈昌珉、車雨燦、張視喚等投手都有掉分，最後還是靠吳昇桓守住。南韓隊在經典賽的比賽內容也讓南韓球迷相當不滿。
南韓總教練金寅植表示，今年隊上打擊者的技巧、投手以及進攻上，不如荷蘭還有以色列。他指出，南韓投手群的球速比荷蘭慢了6、7公里，認為南韓人從開始打棒球起，就要多加強基本功。
南韓隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）
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