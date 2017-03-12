經典賽》南韓深切反省檢討 韓職最多勝教頭開藥單

金應龍。（取自月刊朝鮮）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽南韓戰績1勝2敗，連續兩屆第一輪止步，近期韓媒掀起一波波檢討聲浪，韓職史上最多勝總教練、現任南韓業餘棒壘協會會長金應龍也提出建言。

75歲的金應龍22年執教生涯拿下1463勝，居韓職史上第一，帶隊拿過10次總冠軍，堪稱常勝教頭；執教勝場排名第2，則是現任韓華鷹總教練金星根的1372勝，他3度拿下總冠軍。

外界抨擊南韓兵敗高尺巨蛋，是因為球員拚勁不足，不過金應龍認為，主要是球員缺乏足夠時間訓練，以往他們習慣團體訓練，1月份就開始跟著球團春訓調整體能，但今年修改開訓日程，1月球員只能自主訓練，到了2月才開訓，不懂得如何調整，造成許多應有的能力無法發揮出來。

日前金星根表示，基層棒球隊投手過度投變化球，造成揠苗助長，金應龍則持相反看法，他認為，問題根源在於基層選手沒有合理的休息時間，以往冬天應該訓練體能的，現在把選手大量送往國外集訓，不僅選手休息不足容易導致受傷，還造成父母沉重負擔。

金應龍強調，「高中選手好手仍多，問題是在職棒教練沒給予合適養成計畫跟和上場磨練的空間。」