台職業女格鬥選手黃偵玲 不敵李勝珠

〔中央社〕全台灣唯一的職業格鬥女選手黃偵玲，今晚在曼谷近郊的曼通他尼體育場挑戰ONE的原子量級世界冠軍新加坡的李勝珠（Angela Lee），結果不幸敗北。

黃偵玲（Jenny Huang）在成為職業綜合格鬥選手前，畢業於台北體院，她自小勤練柔道和巴西柔術。黃偵玲在一次偶然機遇接觸到綜合格鬥，便喜歡這項運動，出戰兩年多來有著5戰全勝戰績，這一次特地前來曼谷參加亞洲規模最大的綜合格鬥賽事ONE Championship，並挑戰世界冠軍李勝珠。

這一場令許多觀眾瘋狂的比賽在泰國時間晚間11時開始，經過兩個回合的纏鬥，李勝珠攻擊力十足，加上她身高的優勢，黃偵玲一直處於防守態勢，在第3回合沒多久，黃偵玲遭壓制在地，被李勝珠猛攻臉部，最後裁判宣布比賽結束，黃偵玲挑戰失敗。