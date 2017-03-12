棒協被爆作假帳 廖正井：我沒看過這些帳

棒協理事廖正井強調自己沒看過那些帳目。（資料照，記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕棒球經典賽台灣隊連吞三敗，外界認為最大問題在棒協身上，時代力量立委徐永明發現，棒協的帳目其實很有問題，在2015年12強棒球錦標賽中，帳目上的收入和支出數字居然一模一樣，且各項「單價」乘以「數量」數字竟完全兜不攏！

《三立新聞》報導，徐永明認為，這個帳目很有問題，但棒協理事廖正井還蓋章通過。徐永明強調：「廖正井應該要出來講清楚，把資料都攤出來，帳目不清楚就會讓人家懷疑經費有沒有好好運用？」

除了帳目不清外，徐永明還發現，廖正井在棒協長達20年，這中間還曾兼任高爾夫國手培訓基金會董事長、亞洲化學董事長、立法委員和銘異科技公司董事等，他質疑，這樣還有時間照顧棒球？

對此，廖正井回應，強調自己並沒有看過這些帳，都是會計人員蓋的章。廖正井說：「希望內政部還有體育署都派人來，跟我們的會計師一起來查帳。」