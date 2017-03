經典賽》德黑蘭領軍力抗加拿大 哥倫比亞隊史首勝開張（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕昨與美國鏖戰10局惜敗的哥倫比亞,今在強投德黑蘭(Julio Teheran)5局好投及打線有效串連下,最終以4:1力退加拿大,哥倫比亞隊史經典賽首勝終於開張。

首度登上經典賽舞台的哥倫比亞,昨與美國力拚10局才被敲再見安輸球,今對加拿大未見疲態反而鬥志高昂,總教練尤瑞塔(Luis Urueta)誇讚球員們的鬥志與渴望始終如一,此役彷彿是延續昨天之戰從11局打起。

哥倫比亞鬥志高昂。(USA Today Sports)

先發德黑蘭今展現出色壓制力,僅在首局被勇士隊友佛里曼(Freddie Freeman)敲安失掉1分,接著霸氣連續解決13位打者。總計用61球完成5局投球,只被擊出2安責失1分,送出3K和1保送。

「德黑蘭第一局投得有點掙扎,感覺沒抓到、控球也沒出來。想在這種氛圍下有所調整,得有顆強心臟才行,而德黑蘭做到了。」總教練尤瑞塔(Luis Urueta)說。德黑蘭與昨先發的昆塔納(Jose Quintana)表現神勇,兩人合計10.2局投球僅失3分。

德黑蘭先發5局好投。(USA Today Sports)

加拿大直到7局下才再度敲安,9下2出局時連2安欲吹響反攻號角,可惜遭再見三振結束比賽。「我們攻勢一下就沒了,得分以後打線就完全熄火。其實最後有機會啦,我們也盡力想拿分了。」總教練威依特(Ernie Whitt)說。

反觀哥倫比亞打線此役有效串連,雖無猛烈砲火但靠11安打回4分,勇奪意義非凡的隊史經典賽首勝。哥倫比亞前兩屆未參賽,上屆初試啼聲止步資格賽,今年首登經典賽舞台終於嚐到勝利滋味。

哥倫比亞目前戰績1勝1敗,明對衛冕軍多明尼加必須贏球才能續闖複賽,二連敗的加拿大則需擊敗美國才有可能晉級。加拿大總教練威依特表示即使機會微乎其微,但得保持正向態度放手一搏,因為他們就是這樣一路走過來的。

哥倫比亞終結者飆再見三振結束比賽。(法新社)

哥倫比亞喜迎隊史經典賽首勝。(法新社)