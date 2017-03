MLB》田中將大4局飆7K 春訓至今無失分（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕日籍投手田中將大今天春訓第3場先發,前2局連飆6K、4局共送出7K,讓老虎打線十二上十二下,春訓3戰9局無失分,洋基敲出3轟,7:1擊敗老虎。

田中將大4局封鎖老虎打線,沒讓打者敲安、保送上壘,用了45球有33球是好球,他很滿意今天的投球內容,「身為一個球員,都希望能表現得更好。在取得2好球領先後解決打者,我一直為此努力,顯然我也達到自己希望的結果。」不過田中也補充說道,由於大聯盟不少球員出征經典賽,面對的打者將因此有所不同,「就這方面我認為不能單看結果。」

洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)也相當讚賞田中的表現,「一切似乎都在他的掌握之中,他的速球、曲球、指叉球都很完美。他對自己有很深的期許,為此也努力調整投球。」

洋基在桑契斯(Gary Sanchez)、哈勒戴(Matt Holliday)、托雷斯(Gleyber Torres)3轟領銜,猛敲11安豪取7分,接手田中的米契爾(Bryan Mitchell)4局被敲3安失1分,拿下1中繼,敗投由老虎先發投手諾里斯(Daniel Norris)3.2局失2分承擔。

