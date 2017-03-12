MLB》田中將大4局飆7K 春訓至今無失分（影音）

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〔記者石毓琪／綜合報導〕日籍投手田中將大今天春訓第3場先發，前2局連飆6K、4局共送出7K，讓老虎打線十二上十二下，春訓3戰9局無失分，洋基敲出3轟，7：1擊敗老虎。

田中將大4局封鎖老虎打線，沒讓打者敲安、保送上壘，用了45球有33球是好球，他很滿意今天的投球內容，「身為一個球員，都希望能表現得更好。在取得2好球領先後解決打者，我一直為此努力，顯然我也達到自己希望的結果。」不過田中也補充說道，由於大聯盟不少球員出征經典賽，面對的打者將因此有所不同，「就這方面我認為不能單看結果。」

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）也相當讚賞田中的表現，「一切似乎都在他的掌握之中，他的速球、曲球、指叉球都很完美。他對自己有很深的期許，為此也努力調整投球。」

洋基在桑契斯（Gary Sanchez）、哈勒戴（Matt Holliday）、托雷斯（Gleyber Torres）3轟領銜，猛敲11安豪取7分，接手田中的米契爾（Bryan Mitchell）4局被敲3安失1分，拿下1中繼，敗投由老虎先發投手諾里斯（Daniel Norris）3.2局失2分承擔。

田中將大。（法新社）