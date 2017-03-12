NBA》史上單季第二多！魏少第32次大三元助雷霆勝爵士
2017/03/12 08:14
魏斯布魯克。（USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今迎戰爵士，魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下本季第32次大三元，並且攻下32分，強勢捍衛主場，終場雷霆以112：104擊敗爵士，也終止他們的4連勝。
魏斯布魯克今拿下本季第32次大三元，也是他生涯第69次，並且超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的單季31次大三元紀錄，成為歷史排名第二。史上單季最多次大三元為「大O」羅伯森（Oscar Robertson）所寫下的41次，而目前雷霆例行賽還有16場，魏斯布魯克仍有機會打破紀錄。
此役，魏斯布魯克拿下33分14助攻11籃板，隊友歐拉狄波（Victor Oladipo）也有22分進帳，爵士的部分，則以替補上陣的艾克森（Dante Exum）拿下22分最高。
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