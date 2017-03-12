NBA》保羅砍30分、小喬丹20籃板 送七六人四連敗
2017/03/12 09:59
快艇保羅（左）。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕今七六人作客快艇，保羅（Chris Paul）下半場攻下20分率快艇以100：112送傷兵累累的七六人4連敗，也拿下近10場比賽的第5勝。
快艇第三節結束落後兩分，最後一節展開一波10：0攻勢取得領先，保羅全場砍30分、7助攻、三分球4投全中；中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）也繳出19分、20籃板的成績。
霍姆斯（Richaun Holmes）拚了24分、9籃板，新秀薩里奇（Dario Saric）也得了全隊次高的16分、5籃板，2/8之前的13場比賽薩里奇平均得19.6分、8.4籃板、3.7抄截，過去只有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）及魏斯布魯克（Russell Westbrook）能在初登場就達到這樣的成績。
薩里奇（左）。（美聯社）
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