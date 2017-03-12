經典賽》懷念隊友 達菲將范屈拉背號繡在釘鞋上

達菲。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕本次經典賽代表美國出賽的皇家投手達菲（Danny Duffy），為了紀念已逝隊友范屈拉（Yordano Ventura），他將穿著繡有范屈拉背號的釘鞋登場。

美國今天迎戰多明尼加，而范屈拉本該也是多明尼加的成員之一，為緬懷這名球員，多明尼加出賽會把他的球衣掛在休息室裡頭。對此，達菲感慨的說：「對我來說，到現在都不能接受他（范屈拉）離開的事實，我還是常常夢到他，這段日子對我及整個皇家而言，非常不好過。」

談起范屈拉，達菲仍有很深的情感，「我喜歡這孩子，他就像我弟弟一樣，我們做什麼都會一起。」達菲透露，將會用所有的方式來紀念這位隊友，也希望能表現的和他一樣好。

達菲將在台灣時間13日登板迎戰加拿大，屆時他也會穿著繡有范屈拉背號「30」的釘鞋上場。

多明尼加日前在休息室掛上范屈拉和馬提的球衣。（取自推特）

達菲將著繡有范屈拉背號30的釘鞋登場。（取自推特）