經典賽》前中職洋投看台灣棒球：團結組最強台灣隊

前中職洋投索爾。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職Lamigo桃猿前洋投索爾（Ryan Searle）今年經典賽代表澳洲出賽，雖然無緣晉級次輪，索爾也透過報導和轉播關心A組戰況，他也在臉書發文鼓舞台灣棒球，希望未來能看到台灣組織最強的球隊。

索爾去年效力桃猿，即使在台時間不長，季中就因前洋投泰霸回鍋，與桃猿結束賓主關係，不過他在台灣發展臉書粉絲專頁有成，還特地翻譯成中文和球迷互動。近期他雖忙於經典賽，仍透過臉書和球迷分享他的看法。

索爾指出，雖然澳洲和台灣分屬不同組，但藉由各方報導和轉播，看到台灣對荷蘭、南韓拚戰的精神，對於台灣棒球內鬥，索爾也指出，「 一直來台灣棒球水準在世界上，絕對是可以與美、日、韓等棒球強國媲美的國家，但是台灣隊要能展現真正的實力，更重要的是必須團結一起，組織一支能代表台灣隊真實水準的球隊！」

索爾表示，雖然下一屆台灣需從資格賽打起，「但後續還有很多重要的國際賽事接踵而至，能組織最強台灣隊，應是每位台灣選手、球迷朋友、國民與棒球之神所樂見的事！」

索爾在3月8日澳洲對日本一戰中繼1局，被敲出2支安打無失分，澳洲在B組預賽1勝2敗，無緣晉級。

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