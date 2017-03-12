經典賽》與隊友史卓曼交手 包提斯塔先「放大絕」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽衛冕軍多明尼加今天迎戰勁敵美國，而代表多明尼加出賽的「包爺」包提斯塔 （Jose Bautista）遇上自己在藍鳥的隊友史卓曼（Marcus Stroman）就先「放大絕」，對著投手丘眨眼放電，畫面相當爆笑。

本次代表美國隊出賽的投手史卓曼，今天在與多明尼加一戰中掛帥先發，遇上藍鳥的隊友包提斯塔，兩人對決不但沒有火藥味，還有些爆笑，包提斯塔一登場就先對著史卓曼眨眼，影片也被放上推特。

先前受訪時，包提斯塔表示遇上自己的隊友，好像有點尷尬，但不管如何仍會全力以赴。不過首次對決，史卓曼占了上風，讓包提斯塔敲出內野彈跳球出局。

包提斯塔（右）。（資料照，美聯社）