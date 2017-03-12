NBA》心律不整 馬刺艾德瑞吉無限期休戰
2017/03/12 10:10
艾德瑞吉因心律不整高掛免戰牌，歸隊暫無時間表。（資料照，USA TODAY）
〔記者石毓琪／綜合報導〕馬刺球團今宣布，明星前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）因輕微心律不整，將進行進一步檢查，在確認艾德瑞吉的狀況穩定前，他將無限期休兵。
艾德瑞吉在2007年菜鳥球季即被診斷患有沃夫帕金森懷特氏（WPW）症候群，是一種很常見的心律不整，2011-12年開季也曾因病發缺陣，這回馬刺並未對艾德瑞吉的情況多做說明，主帥帕波維奇（Gregg Popovich）也僅說：「艾德瑞吉會歸隊，但不確定什麼時候」。
除了艾德瑞吉，馬刺今對勇士陣容殘缺，包括帕克（Tony Parker）後背僵硬、D.穆雷（Dejounte Murray）腹股溝緊張，以及「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）腦震盪確定無法上場。
子弟兵接連退出先發陣容，帕波維奇坦言很傷腦筋，老將吉諾比利（Manu Ginobili）轉念表示，「幸好我們已經打進季後賽，暫時獲得緩衝，這給了我們機會做改變，讓其他球員嘗試，而不是一味依賴Kawhi和LaMarcus，所以我想這對我們反而是種幫助。」
相關新聞
- NBA》保羅砍30分、小喬丹20籃板 送七六人四連敗
- NBA》主力都沒上 勇士、馬刺之戰門票暴跌3千元
- NBA》史上單季第二多！魏少第32次大三元助雷霆勝爵士
- 柯神不夠神 勇士又連敗
- 灌18分「豪」穩 籃網虎頭蛇尾
推薦新聞
-
NBA》詹皇霸氣繳「大三元」 騎士戳破魔術止3連敗2017/03/12 10:31
-
NBA》心律不整 馬刺艾德瑞吉無限期休戰2017/03/12 10:10
-
NBA》保羅砍30分、小喬丹20籃板 送七六人四連敗2017/03/12 09:59
-
經典賽》與隊友史卓曼交手 包提斯塔先「放大絕」（影音）2017/03/12 09:07
-
棒協被爆作假帳 廖正井：我沒看過這些帳2017/03/12 07:41