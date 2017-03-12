NBA》心律不整 馬刺艾德瑞吉無限期休戰

艾德瑞吉因心律不整高掛免戰牌，歸隊暫無時間表。（資料照，USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕馬刺球團今宣布，明星前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）因輕微心律不整，將進行進一步檢查，在確認艾德瑞吉的狀況穩定前，他將無限期休兵。

艾德瑞吉在2007年菜鳥球季即被診斷患有沃夫帕金森懷特氏（WPW）症候群，是一種很常見的心律不整，2011-12年開季也曾因病發缺陣，這回馬刺並未對艾德瑞吉的情況多做說明，主帥帕波維奇（Gregg Popovich）也僅說：「艾德瑞吉會歸隊，但不確定什麼時候」。

除了艾德瑞吉，馬刺今對勇士陣容殘缺，包括帕克（Tony Parker）後背僵硬、D.穆雷（Dejounte Murray）腹股溝緊張，以及「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）腦震盪確定無法上場。

子弟兵接連退出先發陣容，帕波維奇坦言很傷腦筋，老將吉諾比利（Manu Ginobili）轉念表示，「幸好我們已經打進季後賽，暫時獲得緩衝，這給了我們機會做改變，讓其他球員嘗試，而不是一味依賴Kawhi和LaMarcus，所以我想這對我們反而是種幫助。」