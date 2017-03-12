網球》基絲復出首戰開胡 松加爆冷次輪出局
2017/03/12 11:13
基絲。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕世界排名第9的美國網球好手基絲（Madison Keys）因為腕傷休養半年後在前天開打的印第安泉公開賽（BNP Paribas Open）回歸，第一場比賽就以6：1、7：5擊敗世界排名112的哥倫比亞選手馬莉諾（Mariana Duque-Marino）。
22歲的基絲因左手腕傷勢動了關節鏡手術，從去年十月開始休養，錯過了去年底及今年初的所有比賽，包括今年的第一場大滿貫澳網。而這次回歸後的第一場比賽就開胡，發出2記愛司球，雖然被逼出11個破發點，仍臨危不亂保住9局。
印第安泉公開賽男單部分，第7種子法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）在次輪爆冷出局，以7：6、3：6、6：4敗給世界排名43的義大利選手佛格尼尼（Fabio Fognini），無法延續上個月連拿兩冠氣勢。世界排名22的美國巨人伊斯納（John Isner）以7：6、7：6拍落哈薩克選手庫庫史金（Mikhail Kukushkin），伊斯納轟出23記愛司球、0雙發失誤，爆發力驚人。
伊斯納。（法新社）
松加。（法新社）
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