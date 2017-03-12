經典賽》接界外球摔進觀眾席 普拉多展拚勁成致勝關鍵（影音）
2017/03/12 11:06
Martín Prado had 5 hits and 3 RBIs … and he did this. https://t.co/Mkd5IpUP3R #WBC2017 pic.twitter.com/xBVxHBNUiL— WBC Baseball （@WBCBaseball） 2017年3月12日
〔體育中心／綜合報導〕昨慘遭波多黎各3轟炸裂、7局提前扣倒的委內瑞拉，今對義大利再度陷入苦戰，拚到第10局才以11：10驚險摘勝，擊出致勝安的普拉多（Martin Prado）表現亮眼，單場5支5還有美技守備演出。
普拉多此役前兩打席都敲安，5局上揮出二壘打帶有兩分打點，助委內瑞拉追成3：5，七、八局分別敲安、獲保送，打擊手感十分火燙。
普拉多接著在8局下拚出美技守備，義大利尼莫（Brandon Nimmo）在1好1壞時出棒擊成三壘方向高飛球，普拉多拔腿狂奔一路直衝觀眾席，靠在牆邊硬是將球接進手套，隨後整個人摔進觀眾席，展現過人拚勁。
義大利在9局下擊出追平安延長戰局，10局上「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）率先敲安上壘，普拉多一棒揮出超前致勝二壘打，10局下終結者演出三上三下霸氣關門，拿下艱辛一勝。
普拉多拚出美技守備。（美聯社）
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