NBA》主力都沒上 勇士、馬刺之戰門票暴跌3千元

勇士柯瑞等主力都輪休，造成門票暴跌。（資料照，美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕原本被球迷引頸期待的勇士、馬刺之戰，雙方主力泰半都沒上，讓原本超夯的門票大幅拋售，每張門票暴跌近100美元（約3123台幣），但場邊座位依舊稀稀疏疏。

作為聯盟至今戰績最佳的2支球隊，勇士、馬刺本季第3度交手門票，賽前一張最便宜要價150美元（約4684台幣），不過先前8場比賽打了7場客戰的勇士，決定讓柯瑞、K.湯普森、D.格林、伊古達拉輪休；馬刺則決定讓腦震盪的雷納德、輕微心律不整的艾德瑞吉、背部僵硬的帕克都休兵。

美媒表示，在勇士隊總教練柯爾宣布要讓四大主力輪休後，旋即掀起門票拋售潮，數個小時之後，每張門票最慘只剩下53美元的價值（約1655台幣）。