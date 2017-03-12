經典賽》普拉多狂敲5支5 委內瑞拉延長賽擊敗義大利（影音）

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〔記者粘藐云／綜合報導〕委內瑞拉今與義大利交手，雙方熬戰到第10局，委內瑞拉才靠著艾圖維（Jose Altuve）、普拉多（Martin Prado）的接連安打，攻下超前分，終場以11：10收下勝利。

1局下，迪絲卡索（Daniel Descalso）敲出二壘安打，義大利先馳得點。3局下半，義大利再以連續3支安打攻下2分，並在4局下火力全開，利迪（Alex Liddi）、尼莫（Brandon Nimmo）各掃出一發陽春彈追加2分，也把委內瑞拉先發培瑞茲（Martin Perez）打退場，義大利取得5：0領先。

委內瑞拉5局上展開反攻，培瑞茲（Salvador Perez）、艾斯科巴（Alcides Escobar）安打先追回1分，接著艾圖維、普拉多也有安打演出，一口氣將比數追成3：5。

6局上，艾斯科巴再度建功，敲出關鍵安打，幫助委內瑞拉扳平，且7局上再靠著義大利失誤展開攻勢，一舉將比數超前至8：5。不過義大利也立刻在下個半局反擊，先靠著兩次保送攻占得點圈，接著塞維里（Francisco Cervelli）擊出安打送回壘上跑者，追回2分，8局下，安崔歐里（John Andreoli）敲出追平安，兩隊回到原點。

艾斯科巴守備。（法新社）

9局上，培瑞茲的兩分砲讓委內瑞拉取得領先，不過9局下半又自亂陣腳，先是失誤讓義大利上壘，加上西奇尼（Gavin Cecchini）敲出追平安打，雙方10：10進入延長賽。

10局上，艾圖維、普拉多接連安打，委內瑞拉取得11：10領先，下個半局登場的投手卡斯提歐（Jose Castillo）演出三上三下，成功封鎖義大利，也讓委內瑞拉守住勝利。

此役，委內瑞拉普拉多表現火燙，單場5支5還敲出致勝安，助隊取勝。

艾圖維。（法新社）

普拉多。（資料照，美聯社）