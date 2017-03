經典賽》普拉多狂敲5支5 委內瑞拉延長賽擊敗義大利（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕委內瑞拉今與義大利交手,雙方熬戰到第10局,委內瑞拉才靠著艾圖維(Jose Altuve)、普拉多(Martin Prado)的接連安打,攻下超前分,終場以11:10收下勝利。

1局下,迪絲卡索(Daniel Descalso)敲出二壘安打,義大利先馳得點。3局下半,義大利再以連續3支安打攻下2分,並在4局下火力全開,利迪(Alex Liddi)、尼莫(Brandon Nimmo)各掃出一發陽春彈追加2分,也把委內瑞拉先發培瑞茲(Martin Perez)打退場,義大利取得5:0領先。

委內瑞拉5局上展開反攻,培瑞茲(Salvador Perez)、艾斯科巴(Alcides Escobar)安打先追回1分,接著艾圖維、普拉多也有安打演出,一口氣將比數追成3:5。

6局上,艾斯科巴再度建功,敲出關鍵安打,幫助委內瑞拉扳平,且7局上再靠著義大利失誤展開攻勢,一舉將比數超前至8:5。不過義大利也立刻在下個半局反擊,先靠著兩次保送攻占得點圈,接著塞維里(Francisco Cervelli)擊出安打送回壘上跑者,追回2分,8局下,安崔歐里(John Andreoli)敲出追平安,兩隊回到原點。

艾斯科巴守備。(法新社)

9局上,培瑞茲的兩分砲讓委內瑞拉取得領先,不過9局下半又自亂陣腳,先是失誤讓義大利上壘,加上西奇尼(Gavin Cecchini)敲出追平安打,雙方10:10進入延長賽。

10局上,艾圖維、普拉多接連安打,委內瑞拉取得11:10領先,下個半局登場的投手卡斯提歐(Jose Castillo)演出三上三下,成功封鎖義大利,也讓委內瑞拉守住勝利。

此役,委內瑞拉普拉多表現火燙,單場5支5還敲出致勝安,助隊取勝。

艾圖維。(法新社)

普拉多。(資料照,美聯社)