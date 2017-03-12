經典賽》又高又遠 馬查多這一轟不科學（影音）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽上演經典對決，C組強權美國、多明尼加終於碰頭，前6局美國5：0領先，馬查多（Manny Machado）在6局下半一支陽春砲助多國開張，這支全壘打也引起外媒討論。

6局下半，馬查多對洛克（Tanner Roark）敲出一支陽春砲，幫助多明尼加打破5局鴨蛋，這一球以109英里（約175公里）一路飛行6.1秒，不但至高點達121英呎（約37公尺）高，在距離本壘435英呎落下，是支又高又遠的全壘打。

多明尼加首戰9：2擊敗加拿大開胡，卡斯提歐（Welington Castillo）和包提斯塔（Jose Bautista）各有一轟，馬查多則在今天敲出本屆經典賽首轟，加上第8局克魯茲（Nelson Cruz）、馬堤（Starling Marte）砲轟印地安人牛棚王牌米勒（Andrew Miller），目前經典賽多明尼加已有5轟煙火秀演出，且都由不同打者擊出。

馬查多首轟助多明尼加取得1分。（美聯社）

馬查多全壘打吸引外媒關注。（取自推特）