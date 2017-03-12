NBA》又吞技術犯規 格林怒：我規則跟人家不同嗎？
2017/03/12 11:15
格林（左）與湯斯（右）發生肢體接觸而吞下技術犯規。（資料照，USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士格林（Draymond Green）昨天在與灰狼一戰當中，吞下本季第12次技術犯規，這讓他相當不滿，直呼自己在聯盟用的規則好像都跟別人不一樣。
「我只是去阻止對手的連續動作，為什麼就被吹技術犯規？我不知道，我猜我跟NBA裡其他人用的規則可能不一樣吧！對我就是特別嚴苛，這是我第11次技術犯規吧？還是13次？天啊！我到底該拿到幾次，我不知道，規則不同吧！」昨天勇士以1分差不敵灰狼，賽後面對媒體詢問，格林對於判決大發牢騷。
格林的技術犯規發生在昨天比賽的第3節，因為與灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）出現肢體接觸而遭判罰。今天勇士將背靠背迎戰馬刺，柯瑞（Stephen Curry）、格林、湯普森（ Klay Thompson）等主力都輪休。
柯瑞（左）、格林今天都輪休。（USA Today Sports）
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