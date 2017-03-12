經典賽》「米勒時間」淪煙火秀 多明尼加單局2轟逆轉美國（影音）

THAT is how you CRUZ to an epic #WBC2017 win. https://t.co/egiYwZYtVP pic.twitter.com/5Uke3E98ZP — MLB （@MLB） 2017年3月12日

〔體育中心／綜合報導〕美國強投米勒（Andrew Miller）經典賽首登板慘遭震撼教育，今對衛冕軍多明尼加之戰上陣中繼，單局被扛2轟慘遭逆轉，美國最終以5：7不敵多明尼加，米勒苦吞敗投。

多明尼加前5局一分未得，6局下馬查多（Manny Machado）開轟，單局追回2分，7局打完仍以3：5暫居落後。8局下米勒登板接手，竟開啟多明尼加的得分大局。

米勒登板後強碰中心棒次，面對四棒「包爺」包提斯塔（Jose Bautista），2好1壞時投出觸身球保送，接著再挨一安，無人出局被攻占一、二壘。

重砲克魯茲（Nelson Cruz）接著登場，米勒連飆2顆好球欲要回主導權，沒想到下一顆球被克魯茲逮個正著，一棒扛出左外野大牆，是一發超前比數的3分彈，多明尼加全隊欣喜若狂衝到本壘前迎接克魯茲，場邊球迷也激動揮舞國旗。

克魯茲扛出逆轉三分砲。（USA Today Sports）

多明尼加欣喜若狂衝進場迎接克魯茲。（美聯社）

但米勒的惡夢還沒結束，儘管隨後三振解決貝爾崔（Adrian Beltre），下一棒馬堤（Starling Marte）抓第一球出棒又將球扛上右外野觀眾席，單局狂追4分從落後反取得2分超前。

米勒隨後再飆1K後被換下休息，退場時神情落寞，場邊鏡頭也不時帶到米勒趴在欄杆上、臉色凝重。9局上美國三上三下沒能追分，終場以5：7慘吞逆轉敗。

總計米勒此役主投0.2局用了22球，送出2K但挨2轟炸裂，丟掉4分皆為責失，球迷引頸企盼的「米勒時間」意外成為對手的煙火秀。美國目前戰績1勝1敗，明將碰上目前尚未開胡的加拿大。

米勒被換下場休息。（美聯社）

米勒中繼砸鍋，神情落寞。（美聯社）