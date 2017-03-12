NBA》交手MVP熱門詹皇 哈登：冠軍才是我要的

哈登。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕火箭明主場將戰東部龍頭騎士，MVP大熱門哈登與「大帝」詹姆斯強碰話題性十足，不過哈登霸氣的說，追求MVP並不是他的目標，因為「冠軍才是我要的」。

「我不在乎任何個人獎項，幫助球隊奪冠才是真正重要的事，火箭每個人，包括球員、教練，大家都在同一陣線，如果無法奪冠，那（MVP）就沒有意義。」哈登表示，火箭隊上每個球員只是發揮自己的強項，而非關心個人獎項積分，「我們還剩16場比賽要打，剩下的賽季都會認真打完，並全力衝刺季後賽。」

昨天哈登在對公牛一戰中險扭傷腳踝，不過他在綁好鞋帶後重回場上，並繳出19分13助攻率隊取勝，截至目前火箭66場比賽，哈登全勤先發出賽，「我不能忍受比賽休息，錢不是原因，是因為我熱愛比賽。我不可能永遠打球，我喜歡幫助隊友和我的球隊，所以我會把握我能在場上機會。」