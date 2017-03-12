NBA》讓球星輪休被球迷罵翻 柯爾：我也很難過
2017/03/12 11:45
柯爾（右）決定讓柯瑞（右）等球星在今天輪休。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士馬刺雙強交鋒的好戲今天上演，不過連續的客場之旅已讓球員們疲憊不堪，主帥柯爾（Steve Kerr）昨天決定讓主力球員輪休，令不少球迷感到失望，甚至掀起退票潮，對此柯爾表示，真心為球迷感到難過。
「他們真的很疲憊了，而且防護員也跟我說，很多球員已經累壞了。我們都知道，球員在疲勞或睡眠不足的情況下，更容易受傷。」柯爾解釋，他也清楚讓球星們輪休，會引起球迷不滿，他也真心為今天買票進場的球迷感到難過。
即便如此，柯爾仍強調，「我的工作就是讓我的球員們準備好迎接季後賽，並且保持健康，維持好體力。」
柯瑞（右）及格林（左）等球星都在今天輪休。（美聯社）
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