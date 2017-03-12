MLB》終於再上投手丘 柳賢振2局無失分（影音）
2017/03/12 15:49
〔記者石毓琪／綜合報導〕走過肘傷、報銷，道奇韓籍左投柳賢振今天春訓賽有了好的開始，2局無失分還飆出2K，道奇以8：2擊敗來訪的天使。
柳賢振2015年5月動刀，去年7月只復出一場比賽，就又因傷再開刀，今天春訓是他今年的第一場比賽，柳賢振說，這是一部分的過程，「身為一個先發投手，不能站在丘上投球是件很痛苦的事，最重要的還是健康，接下來春訓我可能還會再投幾場球，如果我能投入在每一場比賽當中，我相信好的結果會隨之而來。」
2012年柳賢振透過入札制度挑戰大聯盟，和道奇簽下一紙6年3600萬美元的合約，他在2013、14年共拿下28勝，2015年5月動刀修復關節唇，歷經漫長的復健，去年好不容易在季中登板，但只投了1場、4.2局，又再度因肘腱炎進傷兵名單，並在9月進行關節鏡手術。
結束今天的比賽，柳賢振留在牛棚繼續投了40球，球速介在87-91英里（約140至146公里）之間，他不以為然，「球速不是我的重點，我更關心控球和其他事情。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則很樂見柳賢振的好轉，「對於他，我們相當慎重，隨著我們深入的練投，我們不趕著讓他上，只想先確保他投球的感覺，並持續改進。」
柳賢振。（美聯社）
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