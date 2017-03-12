NBA》團隊籃球打不贏馬刺 勇士4大將輪休吞三連敗
2017/03/12 11:58
馬刺、勇士主力幾乎休兵，馬刺射手米爾斯脫穎而出，21分助隊擊敗勇士。（USA Today）
〔記者林宗偉／綜合報導〕原本被球迷引頸期待的勇士、馬刺之戰，雙方主力泰半都沒上，不過正好檢視彼此陣容深度，馬刺靠著罕見擔綱先發的射手米爾斯跳出砍21分，助隊以107：85在主場守住勝利，也讓勇士吞下本季首度3連敗。
作為聯盟至今戰績最佳的2支球隊，勇士、馬刺本季第2度交手門票，賽前一張最便宜要價150美元（約4684台幣），不過先前8場比賽打了7場客戰的勇士，決定讓柯瑞、K.湯普森、D.格林、伊古達拉輪休；馬刺則決定讓腦震盪的雷納德、輕微心律不整的艾德瑞吉、背部僵硬的帕克都休兵。
球迷大失所望，也掀起門票拋售潮，讓每張價值最低下滑至53美元（約1655台幣），儘管如此，入場觀眾依舊稀稀疏疏。
馬刺此役仍展現團隊籃球的招牌球風，首節就一度拉出12分領先，上半場已經以64：44取得大幅優勢，易籃後也始終壓著勇士打，輕鬆取得勝果，全隊以本季先發不到5次的射手米爾斯，拿下21分、4助攻手感最夯。
勇士以替補出場的後衛克拉克（I. Clark）拿生涯最高的36分最出色，先發球員中，以巴恩斯（M. Barnes）取得14分最佳。
勇士替補後衛克拉克繳出生涯最高36分。（美聯社）
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