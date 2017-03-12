NBA》戴維斯砍46分 鵜鶘延長賽險勝黃蜂3分

〔體育中心／綜合報導〕今鵜鶘踢館黃蜂成功，四節結束雙方112：112平手進入延長賽，最後鵜鶘以125：122獲勝，拿下近10場第6勝，今天表現亮眼的A.戴維斯（Anthony Davis）砍下46分送給自己一場勝利做為生日禮物。

第四節最後八秒A.戴維斯跳投沒中，黃蜂在控衛沃克（Kemba Walker）抓到籃板後本有機會快攻贏得比賽，但卻沒能在鳴笛前出手，讓比賽進入延長。A.戴維斯（Anthony Davis）在第四節拿下15分、延長賽得9分，整場比賽砍下46分、21籃板、三分球5投4中；克勞佛德（Jordan Crawford）也挹注了19分、6助攻。

黃蜂今天表現也不差，M.威廉斯（Marvin Williams）拚了27分、10籃板，得分創本季新高；沃克及巴通（Nicolas Batum）也各拿下24分，仍不敵鵜鶘。

戴維斯（右）。（美聯社）