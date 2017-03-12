NBA》戴維斯砍46分 鵜鶘延長賽險勝黃蜂3分
2017/03/12 12:55
〔體育中心／綜合報導〕今鵜鶘踢館黃蜂成功，四節結束雙方112：112平手進入延長賽，最後鵜鶘以125：122獲勝，拿下近10場第6勝，今天表現亮眼的A.戴維斯（Anthony Davis）砍下46分送給自己一場勝利做為生日禮物。
第四節最後八秒A.戴維斯跳投沒中，黃蜂在控衛沃克（Kemba Walker）抓到籃板後本有機會快攻贏得比賽，但卻沒能在鳴笛前出手，讓比賽進入延長。A.戴維斯（Anthony Davis）在第四節拿下15分、延長賽得9分，整場比賽砍下46分、21籃板、三分球5投4中；克勞佛德（Jordan Crawford）也挹注了19分、6助攻。
黃蜂今天表現也不差，M.威廉斯（Marvin Williams）拚了27分、10籃板，得分創本季新高；沃克及巴通（Nicolas Batum）也各拿下24分，仍不敵鵜鶘。
戴維斯（右）。（美聯社）
相關新聞
- NBA》讓球星輪休被球迷罵翻 柯爾：我也很難過
- NBA》又吞技術犯規 格林怒：我規則跟人家不同嗎？
- NBA》詹皇霸氣繳「大三元」 騎士戳破魔術止3連敗
- NBA》心律不整 馬刺艾德瑞吉無限期休戰
- NBA》保羅砍30分、小喬丹20籃板 送七六人四連敗
推薦新聞
-
MiLB》何紹彬沒簽約金赴美 「有你們的一路順風就夠了」2017/03/12 13:12
-
NBA》籃網的進攻改善 外媒：林書豪的回歸2017/03/12 12:57
-
中職》LamiGirls春訓學美姿美儀 為開季拚命記舞步（影音）2017/03/12 12:44
-
中職》棒協提案國家隊公司化 劉玠廷：只是分散焦點2017/03/12 12:25
-
NBA》交手MVP熱門詹皇 哈登：冠軍才是我要的2017/03/12 12:23