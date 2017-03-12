中職》棒協提案國家隊公司化 劉玠廷：只是分散焦點
2017/03/12 12:25
Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕有關棒協提出國家隊公司化的想法，Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷認為，現階段提出國家隊公司化，只是分散焦點的說法，只要棒協願意退出一級賽事組訓、體育署落實賽事分級，一級賽事交給職業球團主導，問題就能解決。
劉玠廷說，合夥開公司需要出資金或是技術，今天國家隊組成資金和技術（球員）都是職業隊自己的事，棒協提出合作公司化，無異「插乾股」，國家隊公司化或許是長遠方向，但目前台灣環境尚未達那樣的程度，且也沒有急迫性，現階段要先落實賽事分級，經典賽、奧運、12強一級賽事由職業球員出賽，主導權要先交給職業球團。
日前台日對抗賽，劉玠廷也透露有和日職交流想法，也說日職球團對台灣一級賽事交給業餘主導的模式感到不可思議。
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