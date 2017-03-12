日職》好消息！陽岱鋼最快18日回一軍

陽岱鋼預計18日一軍熱身賽首戰。（取自體育報知）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼並未如期在昨日二軍戰上場，不過今日再傳好消息，若陽岱鋼沒問題，18日（六）一軍對羅德的比賽他將首次穿上巨人戰袍亮相。

陽岱鋼在2月9日春訓因下半身緊繃早退，巨人球團對他相當保護，讓他留在宮崎調整，直到24日才向一軍報到。

陽岱鋼一軍熱身賽還沒出場過，原本計畫在昨天二軍賽上場，不過陽岱鋼延遲回歸的日子，僅做了5小時的訓練調整，巨人預計讓陽岱鋼在14日（二）二軍對西武以及15日對DeNA的比賽上陣，若陽岱鋼狀況佳，18日他將在一軍對羅德的熱身賽出場。